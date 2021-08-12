Ущерб от природных пожаров в Италии превысил €1 млрд

Природные пожары нанесли Италии ущерб свыше €1 млрд. Горят десятки тысяч гектаров на островах Сардиния и Сицилия, а также в области Абруццо. Жители покидают регионы, охваченные огнем, передает телеканал «Известия». Но вовремя среагировать успевают не все, жертвами стихии стали пять человек на юге страны. Где экстренные службы одновременно проводят тысячи спасательных операций. Кроме того, пламя угрожает объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО. Региональные власти просят привлечь к тушению армию. Жару в Южное Средиземноморье принес из Африки антициклон «Люцифер». Ожидается, что температура снизится только к концу августа.

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