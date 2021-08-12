Эксперты оценили инициативу о розыгрыше среди участников онлайн-голосования

Программы лояльности, такие как розыгрыши среди участников голосования, всегда привлекают потребителей. Такие стимулирующие меры должны привести избирателей в онлайн-сферу, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Таким образом они прокомментировали заявление вице-президента Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимира Мохте, который рассказал, что среди участников онлайн-голосования на предстоящих выборах в Москве будут разыграны 20 квартир и 100 автомобилей.

По его словам, к программе присоединились более 70 компаний, среди них «Магнит», «Пятерочка», «Детский мир», «Азбука вкуса», «Дикси», «Лента», «Спортмастер» и многие аптечные и ресторанные сети.

Как отметила генеральный директор коммуникационного агентства «ЛАМПА» Евгения Лампадова, подобный шаг должен положительно сказаться на числе участников голосования, так как подобные программы всегда привлекают потребителей.

«Например, в прошлом году, накануне голосования по поправкам в Конституцию, мэрия Москвы уже делала нечто подобное и это положительно сказалось на количестве пришедших на избирательный участок горожан. В этот раз тоже сработает: много разных компаний и, как следствие, предложений на любой вкус — от «Азбуки вкуса» до «Пятерочки» — дополнительно обеспечат приток голосующих», — подчеркнула Лампадова.

Генеральный директор группы компаний «Тамаки» Андрей Белянин в свою очередь отметил неизбежность переходов всех процессов в онлайн, и, голосование, по его мнению, не исключение. Стимулирующие меры наверняка дадут результат и приведут избирателей в виртуальную сферу.

«Но существует некий скепсис в отношении подобных механик розыгрышей, не многие верят в то, что реально выиграют квартиру или автомобиль, поэтому прозрачность такого розыгрыша будет определяющей в дальнейшем доверии россиян к подобным стимулирующим инструментам», — подчеркнул Белянин.

По словам руководителя отдела продаж девелоперской компании «Мармакс» Анны Тереховой, с учетом роста цен далеко не все могут позволить себе новую квартиру. При этом застройщики нередко делают коллаборации с брендами и разыгрывают квартиры для продвижения своих проектов, но это не самый популярный маркетинговый инструмент, добавила она.

«Однако подобные розыгрыши показывают, что спрос на них очень велик, и, безусловно, квартира в качестве приза станет прекрасной мотивацией», — подчеркнула эксперт.

Со 2 августа в семи российских регионах началась запись на дистанционное электронное голосование. Такой формат будет доступен жителям Москвы, Севастополя, Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областей. Обязательным условием для голосования является наличие учетной записи на портале госуслуг, сопоставленной с данными регистра избирателей.

В свою очередь в интервью «Известиям» председатель ЦИК Элла Памфилова пояснила, что список регионов для участия в ДЭГ будет расширяться. Предполагается, что такой формат станет доступен жителям Татарстана и Санкт-Петербурга.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.