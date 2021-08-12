Умер бывший мэр Красноярка Петр Пимашков

Бывший мэр Красноярска (с 1996 по 2011 год), депутат Государственной думы Петр Пимашков умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщила в четверг, 12 августа, депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина в своем Telegram-канале.

«Петр Иванович лично для меня был человеком слова. Последние годы он болел, но никогда и никому не жаловался. Соболезнования родным и близким! А красноярцам есть что вспомнить и за что благодарить своего мэра», — написала она.

По информации «ТВК Красноярск», у Пимашкова были проблемы с сердцем.

Депутат краевого заксобрания Илья Зайцев в своем Instagram-аккаунте отметил, что даже работая в Москве, Пимашков никогда не забывал про Красноярск и близко к сердцу воспринимал проблемы города.

О дате и месте похорон сообщат позднее.

Петр Пимашков родился 2 июля 1948 года в Белоруссии. В 1977 году окончил в Красноярске Сибирский технологический институт по специальности инженер-механик.

Еще в 1966 году начал начал работать слесарем-сборщиком на Красноярском заводе комбайнов, после этого занимал должность инженер-конструктора, а в 1979-м его назначили начальником цеха основного производства предприятия.

В 1986 году Пимашков стал председателем исполнительного комитета Свердловского района Красноярска и на протяжении шести лет возглавлял администрацию этого района.

Красноярск он возглавлял с 1996 по 2011 год. Его назначили и.о. мэра после отставки Валерия Позднякова. Переизбирался на должность три раза. В декабре 2011 ода избрался в депутаты Госдумы, из-за чего досрочно сложил полномочия главы города.