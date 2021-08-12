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Правительство выделило еще 46 млрд рублей на выплаты медикам

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении еще 46,3 млрд рублей на социальные выплаты медикам, помогающим больным коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 12 августа, сообщили в пресс-службе правительства.

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На заседании кабмина 6 августа Мишустин отметил, что в настоящее время по всей стране продолжается борьба с коронавирусом. Он также обратил внимание на то, что врачи и медсестры работают в непростых условиях, помогают заболевшим в «красных» зонах, больницах и поликлиниках. Мишустин заявил, что правительство и дальше намерено их поддерживать.

Средства поступят из Резервного фонда, что обеспечит выплаты до ноября этого года.

Ранее, в начале мая, правительство выделило более 52,2 млрд рублей на выплаты медикам и другим работникам, которые помогают в борьбе с пандемией.

Кроме того, сообщалось, что правительство выделит свыше 4,6 млрд рублей на осуществление единовременных страховых выплат работавшим с пациентами с COVID-19 медицинским работникам в случае их смерти или получения инвалидности из-за вируса.

Весной 2020 года президент России Владимир Путин распорядился выплатить медикам, которые работали с заболевшими коронавирусом, федеральную надбавку в период с апреля по июнь. Затем его распоряжение было продлено.

Уже в июне этого года Путин сообщил о продлении специальных выплат медикам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19. Он отметил, что на эти цели было направлено более 350 млрд рублей, их получили почти 1,2 млн работников здравоохранения.

Президент подчеркивал, что труд медиков «должен справедливо и достойно оплачиваться».

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