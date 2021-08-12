Больше четверти россиян планируют взять ипотеку до конца лета

41% россиян не задумываются о получении ипотеки на покупку жилплощади в ближайшее время. Более четверти опрошенных планируют взять займ до конца лета. Изучают условия, но пока не собираются оформлять кредит 18% респондентов. 15% опрошенных вообще не готовы к ипотеке, передает телеканал «Известия».

Из тех, кто собирается взять ипотеку, 42% торопятся это сделать до повышения ставок. 34% боятся роста цен на недвижимость, 21% опасаются увеличения первоначального взноса, 16% хотели бы получить кредит до возможного ужесточения требования к заемщикам. 11% спешат из-за риска обесценивания сбережений на фоне инфляции.

Более 54% респондентов, изучающих условия кредитования, но не планирующих пока подавать заявки, рассчитывают на снижение цен на недвижимость, 27% — копят на первоначальный взнос, 24% ждут снижение ставок, 22% надеются на запуск новых льготных госпрограмм. 16% — планируют увеличить ежемесячный доход.

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