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Академик РАН рассказал о снятии симптомов постковида с помощью активного водорода

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Российские специалисты применили активный трехпроцентный водород для снятия симптомов постковидного синдрома у медицинских работников. Об этом в интервью «Известиям» рассказал академик РАН, ведущий специалист в области пульмонологии, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин. По его словам, среди переболевших очень большое количество людей, которых продолжает беспокоить одышка и другие симптомы. Причина всех этих проявлений — окислительный стресс, то есть резкое нарушение обмена целого ряда активных веществ в организме человека.

«Его вызывают так называемые активные формы кислорода, которые разрушают биологические мембраны, и приводят к аутовоспалительным заболеваниям. И вот, всё, что описывают как постковидный синдром — нейровоспаление, утомление, потеря памяти, проблемы с концентрацией, плохой сон, и так далее, — это всё проявления как раз окислительного стресса, — рассказал Александр Чучалин.

Исследование продолжалось в течение двух недель, каждый из испытуемых получал активный водород в ингаляционной форме. По словам академика, метод показал себя высокоэффективным, особенно в вопросе снятия синдрома хронической усталости у переболевших.

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