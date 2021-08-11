Капремонт 25 домов проведут в Пскове в 2022 году

В Пскове в следующем году планируют капитально отремонтировать 25 многоквартирных жилых домов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Постановление о ремонтных работах опубликовала городская администрация. Согласно документу, капремонт запланирован в домах, собственники которых не приняли решение о ремонте в рамках региональной программы и предложений оператора.

В июле в пресс-службе Минстроя РФ сообщили, что возможность изменения стоимости контрактов по капитальному ремонту многоквартирных домов не отразится на взносах россиян. Цену контракта ведомство предлагает разрешить изменять до 25% в связи с ростом стоимости строительных материалов и самих работ.

В Минстрое также добавили, что минимальный размер взноса за капремонт устанавливают субъекты с учетом инфляции и методических рекомендаций ведомства.