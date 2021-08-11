Более 14 млн рублей выделят на закупку ноутбуков для лицея в Уфе

Для лицея № 21 в Уфе планируют закупить 203 ноутбука общей стоимостью свыше 14 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Исходя из документации, 188 ноутбуков должны иметь разрешение экрана HD и оперативную память не менее 8 Гб. Стоимость одной единицы техники составит не более 67,17 тыс. рублей, пишет «МедиаКорСеть».

Характеристики остальных 15 ноутбуков будут более высокими. Так, разрешение экрана у них должно быть FullHD, а оперативная память — не менее 16 Гб. На каждый ноутбук предусмотрено не более 112,833 тыс. рублей.

Максимальная стоимость контракта составляет 14,32 млн рублей. Средства выделят из бюджета Уфы.