Ставки по вкладам в российских банках вернулись к допандемийному уровню

Ставки по банковским вкладам в РФ вернулись к допандемийному уровню. Средний доход в августе вырос на 0,16% — до 5,3% годовых, сообщает телеканал «Известия». Отмечается, что наша страна ускоряет темпы восстановления экономики после пандемии. Кроме того, Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году на 0,6% по сравнению с апрельским. Согласно документу, наша страна к концу года достигнет уровня 4,4%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.