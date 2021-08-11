Двух браконьеров задержали во время вылова лосося на Камчатке

Инспекторы Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства задержали двух браконьеров на реке Большой в Камчатском крае. Злоумышленники успели выловить почти 140 рыб лососевых пород.

По данным ведомства, вылов осуществлялся на территории Усть-Большерецкого района. Мужчины выловили 36 экземпляров кеты общим весом 104 кг, восемь нерок весом 18 кг, больше 90 особей горбуши общим весом 144 кг, а также трех гольцов. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.

Рыба, лодка и сеть изъяты и отправлены на ответственное хранение. Материалы будут переданы в полицию для проведения проверки.

В 2019 году был значительно увеличен расчетный ущерб за вылов рыбы. За один экземпляр незаконно выловленной нерки придется выплатить почти 11,6 тыс. рублей, за чавычу и кижуча — 10,6 тыс. рублей. Вылов экземпляра кеты оценивается в 2 тыс. рублей, горбуши — 961 рубль.