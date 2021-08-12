Идея внедрения единого налогового счёта (ЕНС) для юридических лиц безусловно упрощает взаиморасчёты между субъектами предпринимательства и ФНС. Ожидаю, что при внедрении ЕНС будет взят на вооружение опыт использования механизма единого налогового платежа (ЕНП), работающего с 2019 года для физлиц. Но не стоит преувеличивать роль нововведения. ЕНС не станет прорывным или принципиально значимым инструментом снижения нагрузки, связанной с документооборотом. По сути, речь идет о том, что снизится количество ошибок при оплате юрлицами налогов, пеней, недоимок, сборов. Проблема действительно актуальна, так как, по информации ФНС, она принимает 30 млн ошибочных платежей ежегодно. После внедрения ЕНС юрлицо будет вносить сумму на единый счёт, а налоговая распределит её нужным образом.

Пока «Разработка концепции внедрения института единого налогового счета» только на стадии тендера. ФНС разместила соответствующий контракт на портале госзакупок. Остается открытым вопрос, на основе каких данных будут рассчитываться суммы налогов. Не понадобятся ли для этого требования раскрытия дополнительной информации в более ранние сроки. Вероятно, предоставить налоговую декларацию организации будет уже недостаточно, ФНС могут потребоваться дополнительные сведения. Помимо этого, в случае задержки сбора данных для отчетности организации могли притормаживать платежи, сознательно рассчитывая на выплату пеней. После внедрения ЕНС отсрочить уплату налогов и сборов будет сложнее.

Предполагаю, что концепция ЕНС будет соответствовать механизму ЕНП, о чем говорится в стратегической карте налоговой службы. Снизится гибкость возможности осуществления платежей. В первую очередь сумма перевода юрлица или индивидуального предпринимателя будет направляться на погашение недоимки, возникшей ранее. В случае ее отсутствия, зачет суммы, находящейся на ЕНС, будет производиться в счет платежей с наиболее ранним сроком погашения, а в случае их отсутствия — в счет задолженности по уплате пеней, процентов и штрафов. Это может создавать определенные неудобства для предпринимателей.

Поскольку будет происходить списание средств с уже имеющегося счёта, это увеличит собираемость налогов, сборов, взносов. Но в то же время увеличится число уточняющих запросов со стороны бизнеса в ФНС, так как списание в ряде случаев может не соответствовать расчётам, предоставленным в декларациях.

Главный плюс для предпринимателей –— отсутствие необходимости разносить платежи по бюджетам разных уровней, заполняя большое количество документов с разными реквизитами, сроками, основаниями. Возникают ошибки при корректной уплате пеней, недоимки по налогам и страховым взносам и т.п. Налоговая берет на себя функции администрирования платежей. С одной стороны это снижает нагрузку на бухгалтерию организации, с другой вероятность — ошибок всё равно сохраняется. Доказывать неправомерность учета в качестве налоговой базы той или иной суммы придется уже после её списания с ЕНС.

Одной из задач нововведения будет борьба с теневым сектором экономики. Цифровизация налоговой системы в целом позволила значительно снизить число традиционных выездных проверок. Удается выявлять факты уклонения от уплаты налогов за счёт предиктивной аналитики и дистанционных механизмов мониторинга. Создание концепции ЕНС невозможно было бы без уже разработанного инструментария контроля.

Для бизнеса, не использующего серые схемы, это большой плюс. Снижается административная нагрузка, конкуренция становится более честной, а ценообразование на рынке прозрачным.

Существует необходимость и обратной связи. Граждане должны иметь возможность получать часть актуальной информации о деятельности предприятий и организаций. Данная возможность реализуется в рамках Государственного информационного ресурса Бухгалтерской отчетности (ГИР БО). Открытость части данных о финансовых результатах повысит доверие в предпринимательской среде и увеличит инвестиционную активность. Предположительно новый порядок, при котором организации будут передавать обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения о ней в ГИР БО начнет действовать с 1 января 2022 года.

Цифровизация отчетности и работы ФНС продолжается. В частности, механизм единого налогового счета очень удобен и снижает вероятность ошибок, но только практика его применения вскроет недостатки. Всё же вероятность ошибки при осуществлении платежа организациями снижается, таким образом часть ответственности перекладывается на налоговые органы. Предполагаю, что даже после 2022 года, когда механизм ЕНС будет реализован, останется возможность уплачивать налоги по старой схеме (с разбивкой), чем продолжат пользоваться некоторые компании.

Автор — финансовый аналитик

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