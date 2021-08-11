Глава Минобороны Сергей Шойгу не просто так обратил внимание на угрозу внутреннего разложения общества, в том числе — под иностранным влиянием. Кто будет защищать интересы страны и наши национальные традиционные ценности, если мы перестанем друг другу доверять? Забудем о родителях? Потеряем память о малой Родине? Друзья у нас будут только в соцсетях, а героями станут парни в трико из-за рубежа?

Манипуляции, провокации, мифотворчество, да еще и социальное дистанцирование — всё это приводит к снижению уровня доверия в обществе. А ведь нам хватает и других проблем. Например, как обеспечить каждому достойную работу в новом цифровом мире? Как учиться и жить в изменившихся условиях? Всё это и так создает большое напряжение.

Естественный фон и набор проблем был и будет всегда, но в борьбе за политическое влияние иностранные, да и некоторые местные агитаторы иногда забывают о сложных вопросах, требующих сложных решений. Строить больницы, открывать заводы или внедрять инновации куда сложнее, чем пойти получить — тайком или напрямую — иностранное финансирование, чтобы начать кричать о проблемах, не приступая к реальным делам для улучшения ситуации. Одни бегут за грантами, другим сбрасывают огромные рекламные бюджеты зарубежные компании — ведь эти чудо-блогеры отстаивают «новую мораль» в угоду заокеанским господам и хайпу.

Думают ли они о последствиях? Вряд ли.

Каждый человек имеет страхи. Не сильно за столетия изменился и набор его первичных потребностей. Однако когда общество сплоченно — друг или родственник всегда убережет от поспешного поступка. А то и преступления. Поругавшиеся молодожены, уважающие родителей и дедов, с наибольшей вероятностью смогут найти решение, если им будет кому подсказать. А не как сейчас у многих — расфрендил, и семья удалена из жизни.

Когда твое село родное, полное друзей — куда больше вероятность, что, отучившись в вузе, ты вернешься создать ферму или производство, чем в случае, когда все твои друзья и воспитатели — вымышленные персонажи без Родины, пола и привязки к истории.

Добавляют жару и некоторые модные политики — один говорит про развитие села, другой про стимулирование переезда в мегаполисы. Тут, кстати, стоит отдать должное взвешенной инициативе Сергея Шойгу про города в Сибири — это куда более трезвый подход.

Часть этого — естественные процессы в обществе. Но другая — к сожалению, значительная часть — пропаганда в угоду чьим-то интересам.

Какой есть выход?

Одни предложат ужесточить государственное регулирование информационной работы. Кто-то сочтет это легким решением, но тут очень важен вопрос о том, в чьих руках окажется рубильник — не в руках ли безымянных чиновников, не способных глубоко мыслить? Страшный мир тогда нас ждет.

Оставить как есть, чтобы каждый выбирал смыслы по себе — скажут другие. Результат можно увидеть наглядно — одни страны запрещают называть маму мамой, другие создают сотни полов, чуть ли не по заявкам каждого вида извращенцев, а третьи голосуют на выборах за Ктулху (мифическое божество из произведений Говарда Лавкрафта) и Дональда Дака (массовое явление на выборах в парламент Финляндии в 2019 году). Но куда страшнее, что все они забывают о детях, которые, попадая под агитацию за тех или за других, теряют твердые ориентиры, забывают традиции предков, а то и вовсе совершают страшные поступки.

Другим примером может быть засилье тысяч онлайн-курсов, часть которых могут вовсе не учить, а оболванивать. Другие же поглощаются гигантскими платформами — к сожалению, это несет риск для сохранности авторского просветительского творчества.

Возможно, стоит обновить наш арсенал гуманитарного вооружения? Пора работать с писателями, художниками, современным театром, малыми формами кино в троекратном размере. Стоит открыть не только грантовые программы для инициатив молодежи и делать не только большие макро-проекты с госорганизациями или корпорациями. Возможно, стоит наложить запрет на покупку франшиз зарубежных шоу и сериалов, чтобы растить своих создателей смыслов?

Нам нужно выращивать новую плеяду творцов, генераторов смыслов, создателей медиа и творческого контента, способного бороться за внимание самых разных аудиторий, сохранять традиции, развеивать мифы зарубежной пропаганды.

Выход один — появление сети центров генерации смыслов и создание творческого, гуманитарного продукта, сохраняя возможность для каждого, но и договариваясь о базовых общих ценностях. Стоит отметить, что схожим путем идут и наши конкуренты за рубежом, опираясь уже не на три-четыре Think Tank, СМИ или центра влияния, а создавая и поддерживая десятки разных структур, порой не связанных.

Автор — член экспертного совета при комитетах ГД

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