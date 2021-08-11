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В НСФР предложили привязать кредитные истории к СНИЛС и ИНН

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Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Банк России предложения, созданные в том числе на основе рекомендаций кредитных организаций, по устранению лазейки, которая позволяет заемщикам с плохой кредитной историей получать новые ссуды. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте организации в среду, 11 августа.

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Соответствующий документ направили в департамент управления данными регулятора.

Лазейка стала возможной из-за положения ЦБ и постановления правительства России. Согласно положению Центробанка № 758-П от 11 мая 2021 года, кредитная история россиян проверяется по действующему паспорту и двум предыдущим выданным. Если паспортные данные не соответствуют указанным в кредитной истории или у банка нет сведений о прошлых выданных паспортах, кредитную историю заемщика найти нельзя, что грозит рисками и невозможностью рассчитать показатель долговой нагрузки клиента, указали в НСФР. Но, согласно постановлению правительства № 1205, с 16 июля данные предыдущих выданных паспортов необязательно указывать в новом выданном паспорте, что дополнительно усложняет финансовым организациям проверку истории заимствований.

В НСФР предложили проверять кредитную историю в том числе по пенсионному номеру СНИЛС и индивидуальному номеру налогоплательщика (ИНН), которые не меняются в течение жизни человека. Их использование в сочетании с фамилией, именем, отчеством и датой рождения заемщика при взаимодействии с бюро кредитных историй помогло бы оценить платежеспособность клиента и принять решение по его запросу на ссуду.

В начале августа в Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) рассказали «Известиям», что право клиентов банков на анонимность нужно выделить в отдельную категорию защиты прав потребителей. В настоящее время банки даже в ходе предварительной консультации по ссуде требуют паспорт и склоняют к тому, чтобы подать заявку, говорилось в мониторинге соблюдения банками прав клиентов при обращении за кредитом, проведенном КонфОП.

Представители организации посетили московские офисы крупнейших банков —Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Росбанка, «Открытия», Почта Банка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и использовали «легенду» о том, что нуждаются в займе не менее 400 тыс. рублей на два года на ремонт при доходе 70 тыс. Однако ни один банк не предоставил кредитный договор для ознакомления, большинство из них отказывались давать корректную консультацию без паспорта и заявки на кредит.

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