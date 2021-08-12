Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Мой питомец — псих»

Режиссеры: Марк Керклэнд, Майк Моррис, Джексон Таркотт, Джейк Холландер, Эрик Кениг. В ролях: Лиза Кудроу, Шэрон Хорган, Тони Хейл, Джейсон Манцукас, Уилл Форте, Клеа ДюВалл

Анимационный комедийный сериал для взрослых о трудностях жизни животных. Ироничный взгляд на человеческие проблемы через призму психологической помощи братьям нашим меньшим. Главные герои — собаки, кошки, лори, черепахи, рыбки и другие питомцы, переживающие глубокий личностный кризис. Пуделиха Хани ведет сессии групповой психотерапии, где зверюшки обсуждают острые вопросы, во многом схожие с теми, что задают себе их хозяева, и пытаются справиться с абсолютно человеческими неврозами.

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«Главный герой»

Режиссер: Шон Леви. В ролях: Райан Рейнольдс, Тайка Вайтити, Джоди Комер, Джо Кири, Лил Рел Ховери, Уткарш Амбудкар

Фото: Дисней Студиос

У сотрудника крупного банка всё идет по накатанной, пока однажды он не выясняет, что окружающий его мир — это часть огромной видеоигры, а сам он в ней — всего лишь второстепенный персонаж. Хватит ли у него духу переписать свой код, обратить на себя внимание прекрасной девушки и, наконец, спасти мир? Одним словом, получится ли из него главный герой?

В прокате с 12 августа

«Не дыши – 2»

Режиссер: Родольфо Саягес. В ролях: Стивен Лэнг, Брендан Секстон III, Мэдлин Грейс, Рокки Уильямс, Стеффан Родри, Адам Янг, Диана Бабницова

Фото: СППР

Продолжение леденящего кровь триллера «Не дыши» об одиноком слепом старике, который не так безобиден, как это кажется на первый взгляд. Спустя несколько лет после кровавого вторжения Норман (Стивен Лэнг) обрел покой и утешение, но от прошлых грехов так просто не убежишь.

В прокате с 12 августа

«Бердгерл»

Режиссер: Ричард Фергюсон-Халл. В ролях: Пэйджет Брюстер, Роб Делани, Джон Доумен, Кетер Донохью, Тони Хейл

Фото: ME Productions

Первый сезон комедийного мультсериала, ставшего продолжением уже попавшего в разряд классики анимационного шоу «Харви Бердмэн, адвокат» о супергерое в отставке, который работает в юридической фирме «Себбен и Себбен» и оказывает адвокатские услуги персонажам мультфильмов студии «Ханна-Барбера». После того как главу компании объявляют погибшим, пост руководителя занимает его дочь Джуди Кен Себбен. Ее альтер-эго — супергероиня Бердгерл. Джуди предстоит доказать совету директоров, что она — умелый управленец. Однако корпоративная жизнь оказывается для нее куда более серьезным испытанием, чем повседневные супергеройские задачи.

В онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD»

Театр

«Вишневый сад. Комедия»

Режиссер: Юрий Муравицкий. В ролях: Ирина Апексимова, Дарья Верещагина, Инна Сухорецкая, Александр Резалин, Алексей Гришин, Любовь Селютина, Сергей Векслер, Сергей Ушаков, Олег Соколов

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Таганка открывает сезон премьерным спектаклем (первый показ был в апреле). Пьеса Антона Чехова «Вишневый сад» — особенная для этого театра: в 1975 году ее здесь ставил Анатолий Эфрос. Режиссер смело ломал стереотипы и воплощал на сцене то, что до него никто никогда не делал. По стопам великого предшественника последовал и Юрий Муравицкий. Он противопоставил эстрадную эстетику пафосу высокой трагедии. У Чехова «Вишневый сад» — комедия, но мало кому удавалось поставить классику так, как ее задумал автор. Зрители могут оценить, как это получилось у Муравицкого.

18 августа, 19:00, Театр на Таганке

«Р. Р. Р.»

Режиссер: Юрий Ерёмин. В ролях: Алексей Трофимов, Ольга Анохина, Анна Михайловская, Галина Боб, Сергей Виноградов, Дмитрий Попов, Виктор Гордеев, Нина Дробышева, Лариса Кузнецова, Дмитрий Щербина

Фото: Театр имени Моссовета/Елена Лапина

«Р. Р. Р.» — это инициалы главного героя романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» Родиона Романовича Раскольникова. В своей постановке режиссер предлагает новое сценическое прочтение романа, раскрывает сложный мир героев классика, обостряя психологическую мотивацию их поступков. В помощь актерам — стильные и изящные декорации, красочное световое и музыкальное оформление.

13 и 18 августа, 19:00, Театр имени Моссовета

«Мяугли»

Режиссер: Юрий Куклачёв. В ролях: Юрий Куклачёв и 50 пушистых артистов

Фото: Театр кошек Куклачева

Юрий Куклачёв и его дрессированные питомцы — в спектакле про сказочный остров кошек Мяугли. Здесь есть волшебный фонарь, от сияния которого детский смех звучит мелодией флейты, а капли дождя, падая на землю, превращаются в цветочные бутоны. Добрая фея и веселый клоун охраняют фонарь. Но пиратам удается похитить его... Зрителей ждет кошачий карнавал, в котором примут участие даже собаки.

14 августа, 12:00, Московский дворец молодежи

«Хлебзавод»

Фото: Театр им. Евг. Вахтангова

Режиссер: Никита Бетехтин. В ролях: Роман Ретунский, Александр Дьяконов, Анастасия Моисеенко, Ольга Буянова, Екатерина Подлесная, Анна Проскурина

«Большие гастроли» Красноярского ТЮЗа в Москве начинаются спектаклем «Хлебзавод». Это пьеса, составленная из монологов учеников старшей школы. Бытовые конфликты, любовь, дружба, вражда и рефлексия о прошедшем детстве. А рядовая экскурсия на хлебзавод превращается в мистическое действо. Создатели называют свой спектакль свежим замесом в девяти эпизодах.

18 августа, 19:00 и 21:00, Театр имени Вахтангова, Новая сцена

Выставки

«Викинги. Путь на Восток»

Фото: Государственный исторический музей

Выставка посвящена быту и культуре выходцев из Скандинавии. Вооружение, доспехи и снаряжение конного воина, монеты, наборы серебряных и бронзовых с позолотой женских украшений и многое другое можно увидеть в экспозиции, представленной в Новом выставочном зале Исторического музея. 15 августа в честь Дня археолога Исторический музей дарит скидку 50% на входные и экскурсионные билеты на выставку. А в 18:00 в тот же день состоится специальная экскурсия, которую проведет куратор выставки — кандидат исторических наук, заведующая сектором отдела археологических памятников ГИМ Вероника Мурашева.

До 10 января, Государственный исторический музей

«Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО»

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

Памятная дата стала для кураторов Музея Москвы поводом поговорить о том, как электрификация страны повлияла на советский авангард — изобразительное искусство, кино, архитектуру, музыку, театр, литературу и дизайн. На выставке можно увидеть работы Александра Лабаса, Александра Дейнеки, Густава Клуциса, Александра Родченко, Сергея Лучишкина, Климента Редько, Соломона Никритина, Иосифа Чайкова и других.

До 24 октября, Музей Москвы

«Музей искусственной истории»

Дарвиновский музей Маша Богораз. «Маска». 2019. Железный каркас, папье-маше, акрил

Выставка выпускников магистерской программы «Практики кураторства в современном искусстве» «Гаража» и НИУ ВШЭ в Дарвиновском музее — проект, объединяющий традицию музея естественной истории и новейшие тенденции. Кураторы предлагают зрителю оказаться в кунсткамере, где вместо редкостей оказались работы художников, взглянуть на мир нечеловеческих существ, систематизировать их и вообразить несуществующий музей. Также 14 августа в 16:00 в музее пройдет авторская экскурсия, на которой расскажут, как моль стала главным хранителем фондов и что привез Чарльз Дарвин с Галапагосских островов.

До 12 сентября, Дарвиновский музей

«Эволюция взгляда»

Фото: Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно»

В рамках IV Триеннале текстильного искусства и современного гобелена в «Царицыне» проходит выставка художницы Эдит Паулс-Вигнере. Младшая сестра композитора Раймонда Паулса — известный в Латвии художник. На выставку в Москву прибыли гобелены и текстильные композиции, выполненные Эдит Паулс-Вигнере в разные годы. В залах Большого дворца можно увидеть пространственную композицию «Кофейная кантата», инсталляцию «Путевые заметки» и 19 авторских «корон» (национальный латышский женский головной убор). Прибалтика традиционно отличается сильной и новаторской школой ткачества.

До 10 марта, Музей-заповедник «Царицыно»

Концерты

Алексей Чумаков

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Долгожданный большой «Космический концерт» Алексея Чумакова, перенесенный с 19 июня, наконец состоится. Зажигательная смесь ритм-энд-блюза, фанка, соула и латиноамериканских ритмов в бесподобном шоу артиста. Организаторы объявили весь зал зоной COVID-free. Для посещения концерта необходимы QR-коды!

14 августа, 20:00, Music Media Dome

«Времена года: Вивальди–Пьяццолла»

Звезда вечера — скрипач-виртуоз Константин Казначеев. Он выступит во главе собственного коллектива — Московского струнного оркестра. В исполнении музыкантов прозвучат два цикла «Времен года», подлинные шедевры Антонио Вивальди и Астора Пьяццоллы. А органист Владимир Скоморохов исполнит на уникальном инструменте сочинения Иоганна Себастьяна Баха и немецкого романтика Зигфрида Карг-Элерта.

15 августа, 19:00, Кафедральный собор святых Петра и Павла

Фестивали

VI Московский международный фестиваль экспериментального кино MIEFF

С 11 по 17 августа в летнем кинотеатре Garage Screen пройдут показы фестивальной программы. На 16 августа намечена церемония закрытия фестиваля, во время которой будут объявлены лауреаты. По окончании церемонии состоится российская премьера ретрофутуристического фильма китайской мультимедиа-художницы Цао Фэй «Нова». Увидеть фильмы, победившие в конкурсных программах фестиваля, можно будет 17 августа.