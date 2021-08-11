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Политолог рассказал о западных практиках принуждения и подкупа избирателей

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Политолог Александр Асафов в разговоре с телеканалом РЕН ТВ 11 августа обратил внимание на то, что в преддверии выборов начинают всё чаще обсуждать тему их проведения. Так, России часто приписывают практики «принуждения и подкупа» при информировании населения или проведении акций.

Асафов указал на то, что тему принуждения к голосованию и подкупа приписывают исключительно России и обсуждают это в негативном ключе. Однако если рассмотреть мировой опыт, то всё окажется совсем не так, отмечает эксперт.

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«В странах так называемой прямой демократии эти вопросы решены более эффективно, чем подозревают в этом нашу власть. В ряде стран, включая Британию, существует штраф за неучастие в общественно-политических процессах, выраженных электорально. Штраф за неявку на участок, чтобы оставить голос. Таких стран десятки — не только какая-нибудь Грузия, которую можно назвать страной «молодой демократии»», — сказал он.

Политолог напомнил о том, что ранее в России отказались от идеи введения обязательного посещения голосования. Как отмечала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, это сделали по причине того, что население не поймет подобного шага.

Несмотря на это, продолжил Асафов, часть парламентской и непарламентской оппозиции продолжает говорить о принуждении к участию в голосовании. Однако когда такие случаи разбирают подробно, то оказывается, что это было просто информирование о выборах со стороны работодателя.

«Это осуждается как нечто негативное, хотя мы видим, что в странах прямой демократии это вполне себе законодательная норма, которая распространяется не только на бюджетников, но и на всех граждан», — подчеркнул Асафов.

Он добавил, что такой негатив звучит и в адрес поощрения голосования, что тоже называют «российским опытом». Так, существует мнение, что человек должен по собственным убеждениям отдать голос. Политолог объясняет, что сейчас, особенно в паре прошедших электоральных циклов, власть для привлечения избирателей устраивает розыгрыши и акции. Это трактовалось оппозицией как попытка подкупа избирателей.

При этом на Западе подобная практика существует в более радикальных формах, указал он. В связи с этим Асафов вспомнил референдум в Эстонии о вхождении в Евросоюз. После того как власти увидели слишком низкую явку на второй день голосования решили срочно провести акцию — голосовавшие за один евроцент могли купить ряд товаров: от алкоголя до продуктов питания.

«И это лишь один из примеров. Существуют и другие, где чистыми деньгами дают, какими-то благами, социальным одобрением. Попытка премировать человека за его волеизъявление в десятках стран применяется», — резюмировал собеседник телеканала.

В России с 17 по 19 сентября пройдут выборы в Госдуму VIII созыва. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

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