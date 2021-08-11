Покровский парк во Владивостоке благоустроят в 2021 году

Во Владивостоке в 2021 году завершится ремонт территории Покровского парка. Также власти планируют выполнение первого этапа благоустройства парка Минного городка.

По словам главы города Константина Шестакова, в Покровском парке планируется ремонт дорожек для пешеходов, установка опор освещения и малых архитектурных форм. Все элементы парка будут выполнены в едином стиле, уточняет Vostokmedia.

До конца года рабочие завершат первый этап реконструкции парка Минного городка. На территории появится детский велотрек. В парке уже запланировано проведение ряда новогодних мероприятий.

Шестаков уточнил, что на текущий момент утвержден план реконструкции парка культуры и отдыха имени Сергея Лазо, а также сквера на улице Русской.