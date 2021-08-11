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Киевский вуз отстранил от работы актера Талашко из-за скандала

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Украинского актера и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, звезду фильма «В бой идут одни старики» Владимира Талашко отстранили от работы в связи с обвинениями в домогательствах к студенткам вуза. Об этом 11 августа сообщило «Общественное радио» со ссылкой на исполняющую обязанности ректора украинского университета Галину Миленькую.

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Уточняется, что заслуженного артиста СССР Талашко отправили в отпуск с дальнейшим отстранением от работы, даже несмотря на то, что он набрал уже первый курс на обучение.

«Сколько это продлится, я сказать не могу. Талашко набрал первый курс, но есть кем заменить его. Он опровергает все факты, изложенные в сообщениях», — сказала Миленькая. По ее словам, в сообщениях, содержащих обвинения, фигурирует имя еще одного преподавателя, ему прислали материал для ознакомления и он выразил свое возмущение по этому поводу.

В минкульте Украины 9 августа сообщили, что инициируют служебное расследование по поводу обвинений преподавателей в недопустимом поведении к студенткам, и призвали руководство вуза содействовать оперативной проверке приведенных по делу фактов.

Скандал разгорелся после публикации сценариста Богдана Панкрухина, который написал в Facebook о том, что одной из абитуриенток Талашко предложил порепетировать программу у него дома, где стал к ней приставать. После этого поста еще десятки девушек признались в том, что артист приставал к ним, а некоторые даже обвинили Талашко в изнасиловании.

Сам артист категорически отверг обвинения в непристойном поведении по отношению к студенткам и абитуриенткам, передает телеканал РЕН ТВ. Он заявил, что «ничего подобного не было», но признал, что иногда приглашал девушек домой для репетиций.

Владимир Талашко — заслуженный артист СССР, народный артист Украины, сыгравший более 60 ролей в кино. Одной из самых известных его ролей стал образ старшего лейтенанта Скворцова в фильме «В бой идут одни старики».

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