Москва поддержит российских финалистов международных гастрономических конкурсов

Правительство Москвы поддержит участие российских команд, которые представят страну в финалах двух профессиональных кулинарных конкурсов — международного состязания Bocuse d’Or и кубка мира по кондитерскому искусству Coupe du Monde de la Pâtisserie. Об этом в среду, 11 августа, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Заключительные этапы мероприятий пройдут осенью текущего года во французском городе Лион в рамках выставки гостиничного и ресторанного дела Sirha. Многие участники российских команд, прошедших в финал конкурсов, работают в столице.

«Команда российских кондитеров выступит 24 сентября, а шеф-поваров — 26 сентября. Город поддержит их участие. Выход в финальную часть сразу двух этих конкурсов — уже большое достижение и признание мастерства наших соотечественников. Добиваясь успеха на международном уровне, они продвигают Москву и всю Россию как центры мировой гастрономии, заслуживающие самого пристального внимания», — подчеркнула заммэра.

В условиях пандемии в ресторанном бизнесе наблюдается новый гастрономический тренд — доставка и еда навынос. В этой связи в 2021 году организаторы Bocuse d’Or приняли решение скорректировать программу финального этапа конкурса, отменив традиционную подачу блюд на тарелке. Так, участникам в ограниченный срок предстоит, помимо приготовления блюд, разработать дизайн коробки для их транспортировки.

Конкурсанты Coupe du Monde de la Pâtisserie за 10 часов должны будут создать уникальный десерт из шоколада, замороженный фруктовый десерт, а также две скульптурных композиции — из карамели и шоколада.

Оба конкурса входят в число главных событий индустрии — каждый в своей области. Они проводятся раз в два года по схожему регламенту. Вначале организуются национальные отборочные туры в странах-участницах. Их лидеры затем представляют свою страну в полуфинале — на континентальном уровне, а после — общемировой финал.

Москва обладает огромным потенциалом в гастрономической сфере, убежден участник Bocuse d’Or, житель столицы Виктор Белей.

«Я считаю, что за последние несколько лет гастрономическое предложение Москвы вышло на качественно иной уровень. Многие рестораны соответствуют самым высоким стандартам. Это признают как российские эксперты, так и зарубежные коллеги-шефы. Собственно, выход нашей команды в финал Bocuse d’Or это подтверждает», — рассказал он.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех