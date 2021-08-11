В ГИБДД назвали основные опасности при проезде дворовых территорий

Российская Госавтоинспекция обратилась 11 августа к водителям с просьбой быть предельно внимательными при проезде по дворовым территориям.

В ведомстве отметили, что дети и пожилые люди чаще всего не оценивают дорожную ситуацию в полной мере и могут выйти на проезжую часть из-за припаркованного транспортного средства, передвигаться медленно или просто не заметить подъезжающий автомобиль.

Движение задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения, при необходимости следует прибегнуть к помощи других лиц.

Большинство дорожно-транспортных происшествий на дворовой территории с участием детей происходит в тот период, когда родители отвлеклись, занимались своими делами или вовсе не присутствовали рядом.

4 августа Госавтоинспекция обратилась к начинающим водителям с рекомендациями о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.

Так, в реальных условиях водитель обязан уметь понимать ситуацию на дороге, быстро принимать правильные решения и знать, какой маневр будет правильный, а какой может нанести непоправимый ущерб участникам дорожного движения.