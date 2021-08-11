Uniper заявила о снятии напряжения с рынка газа в ЕС после запуска «СП-2»

Uniper заявила о снятии напряжения с рынка газа в ЕС после запуска «СП-2»

2021-08-11 12:33:54

2021-08-11 12:33:54

2021-08-11 12:33:54

2021-08-11 12:33:54

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