En+ Group начала монтаж рабочего колеса гидроагрегата на Братской ГЭС

Компания En+ Group — ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и возобновляемой электроэнергии, 11 августа начала монтаж рабочего колеса гидроагрегата №3 (ГА №3) на Братской ГЭС в рамках программы «Новая энергия».

В составе гидроагрегатов ГЭС находятся 18 рабочих колес, проект их модернизации разделен на три этапа.

В рамках первого этапа модернизации, который проходил с 2004 по 2010 год, были реконструированы гидроагрегаты №13–18. В результате замены рабочих колес КПД гидроагрегатов повысился до 95,3%. Кроме того, увеличилась выработка электроэнергии, сократилась генерация на тепловых электростанциях и, как следствие, снизились выбросы углекислого газа в атмосферу.

По итогам компания стала одним из победителей первого конкурса проектов Киотского протокола в 2010 году.

Во время второго этапа модернизации на Братской ГЭС, с 2014 по 2017 год, были заменены еще шесть рабочих колес на гидроагрегатах №6–10 и №12.

Третий этап модернизации на Братской ГЭС начался в 2021 году и подразумевает замену оставшихся шести рабочих колес. Сумма инвестиций в проект составит 1,5 млрд рублей. Изготовление рабочих колес и вспомогательного оборудования осуществляет АО «ТЯЖМАШ». Окончание работ и пуск гидроагрегата запланированы на конец декабря.

Как заявил Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group, «модернизация гидроэлектростанций важна не только для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения, но и для повышения эффективности работы станций».

По его словам, реализация программы «Новая энергия» позволит компании выйти на лучшие показатели эффективности в отрасли.

Отмечается, что проект «Новая энергия» имеет и экологическую составляющую. Так, начиная с 2022 года, ГЭС увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 2 млрд кВт в час.

Программа модернизации сибирских гидроэлектростанций En+ Group «Новая энергия» была запущена основателем компании Олегом Дерипаской. Модернизированное оборудование на Братской, Усть-Илимской и Красноярской ГЭС позволило предотвратить выбросы парниковых газов приблизительно на 1 984 тыс. т CO 2 за счет частичного замещения выработки электроэнергии на ТЭС энергосистемы.

Планируется, что к 2026 году инвестиции в программу достигнут 21 млрд рублей. По оценке инвестиций до 2046 года в текущих ценах, они составят около 34 млрд рублей.