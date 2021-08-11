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России предрекли скорый рост внешнеторгового оборота до уровня 2019 года

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Внешнеторговый товарооборот РФ в 2021 году выйдет на уровень 2019-го. Об этом заявил глава российской Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным в среду, 11 августа.

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По его словам, в этом году товарооборот по шести месяцам составил $340 млрд, что на 27% больше, чем в 2020 году.

Булавин отметил тенденцию, согласно которой стали больше завозить машин, механизмов, технологических линий, изделий из пластмасс.

По итогам первого полугодия нынешнего года ФТС перечислила в бюджет России 2,96 трлн рублей, что на 28%, или 652 млрд рублей, больше прогнозного задания.

Платежи по импорту составили 2,031 трлн, по экспорту — около 900 млрд рублей. Глава Таможенной службы подчеркнул, что это связано с увеличением товарооборота.

В начале этой недели ФТС сообщила, что положительное внешнеторговое сальдо России в январе—июне текущего года составило $71,7 млрд, что на $15,8 млрд, то есть на 28,3%, больше показателя за аналогичный период 2020 года. Экспорт из Российской Федерации за первое полугодие этого года вырос к прошлому году на 28,4%, до $209,4 млрд. Импорт — так же, на 28,4%, до $137,6 млрд.

Внешнеторговый оборот за январь—июнь 2021-го к аналогичному показателю 2020-го вырос тоже на 28,4%, до $347 млрд, сообщала служба.

В экспорте на продукцию ТЭК пришлось 53,8%, металлы и металлопродукцию — 10,7%, товары химпрома — 7,7%, продовольствие и сырье для него — 7,3%, машины и оборудование — 6,5%, продукцию лесопромышленного комплекса — 3,6%. В импорте наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 49,5%.

Главными торговыми партнерами России за отчетный период среди стран дальнего зарубежья стали Китай (товарооборот с ним составил $61,9 млрд, рост на 27,7% к январю—июню 2020 года), Германия ($25,8 млрд, рост на 33,6%), Нидерланды ($20,5 млрд, рост на 36,0%), США ($16,1 млрд, рост на 30,1%), Южная Корея ($14,6 млрд, рост на 56,0%), Турция ($14,2 млрд, рост на 43,7%), Италия ($12,2 млрд, рост на 30,5%), Великобритания ($11,4 млрд, рост на 12,0%), Франция ($9,5 млрд, рост на 50,9%) и Польша ($9,2 млрд, рост на 34,9%).

Булавин в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне заявлял, что из-за коронакризиса в 2020 году товарооборот России упал на 15%. Экспорт снизился почти на 21%, импорт — на 5,3%. Однако, согласно данным таможенной статистики, в этом году экономика восстанавливается.

В апреле в ФТС сообщили, что внешнеторговый оборот страны за январь—февраль уменьшился на 0,7%, до $94,2 млрд.

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