Facebook и Instagram удалили более 300 российских аккаунтов

Facebook удалил 65 российских аккаунтов из своей соцсети. Компания связала страницы с Fazze, британской маркетинговой фирмой. Операции якобы совершались из России, передает телеканал «Известия». Действия были нацелены на пользователей других стран в Индии и Латинской Америке. По этой же причине удалены также 243 российских аккаунта в Instagram. Facebook в том числе удалил 79 профилей из Мьянмы. Учетные записи якобы принадлежали военным, которые взяли в стране власть.

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