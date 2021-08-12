Энергетический мир уже не будет прежним. Нефтегазовые кризисы последнего десятилетия вкупе с пандемией коронавируса и набирающей обороты «зеленой» политикой Старого света вынуждают энергокомпании диверсифицировать свою деятельность в угоду безуглеродным тенденциям рынка и современным реалиям. Основным фокусом нового рынка ресурсов станут инвестиции в декарбонизацию и оптимизация текущего портфеля добывающих активов.

Европейские мейджоры уже заявляют об увеличении доли чистой энергетики в своих инвестиционных портфелях. К примеру, французкая Total, сменившая название на Total Energies заявила о намерениях перенаправить 20% своих капзатрат на строительство «зеленых» мощностей. По такому же пути пошла и ВР. А Shell приняла решение инвестировать в дистрибуцию электроэнергии, выработанной из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Наращивают инвестиции в ВИЭ и азиатские компании. О планах направить до 5% затрат на «зеленые» проекты заявляли малазийская Petronas и китайская CNOOC, основным фокусом которой будут морские ветряные электростанции (ВЭС). И подобных примеров по миру много.

Смена энергетической парадигмы на безуглеродное топливо говорит о большом потенциале развития водородной энергетики. По разным подсчетам, к 2050 году объем мирового рынка водорода может увеличиться в шесть раз — с нынешних 80 млн т до 500 млн т. При достижении таких темпов производства водород займет от 15 до 20% в мировом энергобалансе.

Россия же обладает на сегодняшний момент самыми большими запасами газа в мире — порядка 40 трлн кубометров. И, понятно, что это было, есть и будет конкурентным преимуществом нашей страны еще долгие годы, что позволяет нам сегодня заявлять о мощном потенциале производства водорода и его экспорта. Вдобавок ко всему стоит учитывать большие запасы угля и воды, что говорит о широких возможностях развития производства топлива будущего разными способами. По оценке различных институтов и экспертов, потенциал только за счет загрузки неиспользуемых резервных генерирующих мощностей составляет от 2 до 6 млн т.

По словам специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса, объемы поставок водорода из России в ЕС к 2030 году могут достичь минимум $20-30 млрд. Чиновник отметил, что ЕС намерен к 2030 году увеличить рынок водорода до 10 млн т в год, из которых половину надо будет покрывать за счет импорта. Это создает отличные возможности для российского бизнеса, так как в России существует разветвленная сеть трубопроводов, которую можно использовать для поставок этого вида топлива без какой-либо модернизации. По мнению Чубайса, РФ обладает возможностями производить водородное топливо, а также очень дешевым способом его транспортировки.

Анатолий Чубайс выразил надежду, что российский водородный upstream — это «национальный проект колоссального масштаба, который мы можем и должны развернуть в ближайшие, если не кварталы, то, по крайней мере, годы».

Стоит напомнить, что в действующей Энергетической стратегии страны прописана цель по увеличению экспорта водорода до 2 млн т к 2035 году, а по словам заместителя министра энергетики Павла Сорокина, Россия нацелена занять 20% мирового рынка водорода к 2030 году, а к 2050 экспортировать от 7,9 млн т до 33,4 млн т водорода. Таким образом, если Анатолий Чубайс считал, что наша страна уже к 2030 году сможет экспортировать 2 млн т водорода, то цена его должна быть не менее $9,5-10 за кг. Хотя в среднем цена топлива будущего в Европе составляет $2-7 за кг.

Но так или иначе при таких грандиозных планах по производству водорода Россия вполне может компенсировать потери бюджета от выпадающих доходов с экспорта углеродных энергоносителей. Хотя мы пока не говорим, что экспорт нефти и нефтепродуктов резко остановится. Европа намерена перейти на безуглеродное топливо полностью лишь к 2050 году. И тем не менее, в 2020 году доход российского бюджета от экспорта углеводородов составил порядка $150 млрд. При самых благоприятных раскладах, Россия может получать от экспорта водорода к 2050 году от $64 до $264 млрд в год. Это если считать максимальную стоимость топлива будущего — $7 за кг.

Выглядит впечатляюще, однако нужно вернуться в суровые реалии. Как признают сами чиновники, о чем говорилось на различных площадках, сегодня Россия находится лишь на начальных этапах развития водородных технологий, хоть и это направление является одной из самых перспективных.

К настоящему моменту Минэнерго совместно с Минпромторгом, другими ведомствами и экспертами проанализировали текущие и перспективные технологии и объемы производства, хранения, транспортировки и потребления водорода. Конкретный план действий по достижению поставленной цели, также как и проекты по строительству мощностей и инфраструктуры, пока что отсутствуют.

В прошлом году правительство утвердило дорожную карту по развитию водородной энергетики России, согласно которой в первом квартале 2021 года должна была быть разработана концепция становления отрасли. Весной вице-премьер Александр Новак отмечал, что она готова, а в Минэнерго сообщали о том, что в апреле началась процедура ее внесения в правительство.

В кулуарах Петербургского международного экономического форума министр энергетики Николай Шульгинов говорил, что концепцию планируется принять до конца второго квартала 2021 года. Но уже середина третьего и пока документ не увидел свет, а его параметры, цели и первые пилоты — не известны.

О планах по производству водорода хоть и заявляли крупнейшие российские компании, известно пока, что на сегодняшний момент производится лишь порядка 400 тыс. т. А сладкая «морковка» в миллиарды долларов прибыли от экспорта выглядит более, чем заманчиво.

Автор — обозреватель «Известий», главный редактор журнала «Нефтегазовая вертикаль»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора