На пляж под Одессой выбросило мертвых рыб и креветок

На пляж Хаджибейского лимана около украинской Одессы выбросило множество мертвых рыб и креветок. Об этом свидетельствует видео, опубликованное на одном из местных Telegram-каналов.

На кадрах видно, что по всему берегу лежат мертвые морские существа, которые, как утверждают очевидцы, распространяют сильный запах гнили.

«Хаджибей. Креветки и рыба на берегу дохлая, запах как в аду», — написано в описании к видео.

На данный момент причина, по которым произошел выброс креветок и рыб на берег, не установлена.

Ранее, 12 мая, жители Сахалина сообщили о массовом выбросе сельди на берег в Макаровском районе. Специалисты считают, что ситуация говорит о восстановлении популяции рыб. По словам председателя совета региональной общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрия Лисицына, такие выбросы уже неоднократно наблюдались в других районах.