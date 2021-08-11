Число лотерейных миллионеров в России за год удвоилось вдвое

По сравнению с 2020 годом число лотерейных миллионеров в России выросло с 519 до 1025. Об этом в среду, 11 августа, рассказали в «Столото».

«В частности, 255 лотерейных миллионеров приобрели выигрышные билеты в отделениях «Почты России», 205 счастливчиков — в специализированной рознице — киосках и точках продаж «Столото», 184 — на основной и мобильной версии сайта», — цитирует РЕН ТВ «Столото».

Кроме того, в первой половине 2021 года общее число выигрышных билетов составило более 96 млн штук.

Ранее, 16 июля, крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» открыл первый центр выплаты крупных выигрышей в Санкт-Петербурге. Заместитель генерального директора по устойчивому развитию холдинга S8 Capital Екатерина Тутон отметила, что в Петербурге только по итогам 2020 года более 10 млн выигрышных лотерейных билетов принесли своим обладателям порядка 2 млрд рублей.

Совокупная сумма разыгранных выигрышей в лотереях к началу 2021 года превысила 130 млрд рублей.

5 июля житель Южно-Сахалинска выиграл более 500 млн рублей в лотерее «Спортлото «4 из 20». Победитель приобрел билет за 200 рублей в мобильной версии сайта «Столото» и угадал все числа выигрышной комбинации в двух полях билета.