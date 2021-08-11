Прямой эфир
Мир
На пляж под Одессой выбросило мертвых рыб и креветок
Мир
Полиция Литвы задержала 20 сбежавших из лагеря мигрантов
Мир
Производителя куклы Барби обвинили в расизме
Мир
Украинский климатолог предсказала стране «климатический ад»
Армия
Началась активная фаза российско-китайских учений
Общество
Найденный в Москве школьный дневник 1957 года вернули сыну владельца
Происшествия
Экс-тайфун «Лупит» в Приморье вызвал подтопления пляжей
Армия
Украинский полковник назвал новую российскую ракету ультимативным оружием
Мир
Постпред Крыма заявил о подготовке Украиной антироссийских провокаций

Число лотерейных миллионеров в России за год удвоилось вдвое

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По сравнению с 2020 годом число лотерейных миллионеров в России выросло с 519 до 1025. Об этом в среду, 11 августа, рассказали в «Столото».

Куда уходят деньги: россияне не забрали выигрышей в лотереи на 3 млрд
Основные причины — рассеянность и разочарование от крайне скромной победы

«В частности, 255 лотерейных миллионеров приобрели выигрышные билеты в отделениях «Почты России», 205 счастливчиков — в специализированной рознице — киосках и точках продаж «Столото», 184 — на основной и мобильной версии сайта», — цитирует РЕН ТВ «Столото».

Кроме того, в первой половине 2021 года общее число выигрышных билетов составило более 96 млн штук.

Ранее, 16 июля, крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» открыл первый центр выплаты крупных выигрышей в Санкт-Петербурге. Заместитель генерального директора по устойчивому развитию холдинга S8 Capital Екатерина Тутон отметила, что в Петербурге только по итогам 2020 года более 10 млн выигрышных лотерейных билетов принесли своим обладателям порядка 2 млрд рублей.

Совокупная сумма разыгранных выигрышей в лотереях к началу 2021 года превысила 130 млрд рублей.

5 июля житель Южно-Сахалинска выиграл более 500 млн рублей в лотерее «Спортлото «4 из 20». Победитель приобрел билет за 200 рублей в мобильной версии сайта «Столото» и угадал все числа выигрышной комбинации в двух полях билета.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021