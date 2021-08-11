Легендарный хоккейный вратарь Тони Эспозито скончался от рака

Легенда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Тони Эспозито, выступавший за «Чикаго Блэкхоукс» и другие клубы, скончался в возрасте 78 лет от рака поджелудочной железы. О смерти голкипера сообщили в пресс-службе Континентальной лиги.

В составе «Чикаго» Эспозито играл с 1969 по 1984 год, получил три награды «Везина Трофи» и приз лучшему новичку сезона.

Он дважды выходил в финал Кубка Стэнли, но оба раза «Чикаго» уступал «Монреалю». Но до этого он уже успел выиграть главный трофей НХЛ в составе именно клуба «Монреаль».

Кроме прочего, Тони Эспозито участвовал в Суперсерии-72 между СССР и Канадой.