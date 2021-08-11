Захарова прокомментировала разгон протестов в Вильнюсе

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала протесты в Вильнюсе, которые разгоняли слезоточивым газом, сообщает телеканал «Известия». Дипломат напомнила слова президента Литвы Гитанаса Науседы о свободе и демократии и заметила, что у западных партнеров пропадает «либеральный флер», когда дело доходит до управления внутренней ситуацией и подавления протестов у себя дома.

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