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Теннисистка Веснина вернулась из Токио в Сочи

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Елена Веснина вернулась из Токио в Сочи. Призера Олимпиады в аэропорту ждал горячий прием. Планы у теннисистки самые простые — отдохнуть, сообщает телеканал «Известия». Лучшее восстановление, считает спортсменка, на Черном море. Веснина завоевала серебро в паре с Асланом Карацевым. Финал турнира в миксте на ОИ получился российским.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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