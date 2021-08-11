Теннисистка Веснина вернулась из Токио в Сочи

Елена Веснина вернулась из Токио в Сочи. Призера Олимпиады в аэропорту ждал горячий прием. Планы у теннисистки самые простые — отдохнуть, сообщает телеканал «Известия». Лучшее восстановление, считает спортсменка, на Черном море. Веснина завоевала серебро в паре с Асланом Карацевым. Финал турнира в миксте на ОИ получился российским.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.