В больнице во Владикавказе завершились аварийные работы

В больнице во Владикавказе завершены аварийные работы. В ближайшее время в больнице ожидают новые поставки кислорода. Во Владикавказе задержан главврач больницы, где умерли пациенты. Расследование дела на контроле в центральном аппарате СК. Медучреждение ожидает масштабная проверка, сообщает телеканал «Известия». Выяснилось, что емкости с кислородом в больницу Осетии привезли 5–6 лет назад. Предположительно, документов на резервуары не было.

9 августа в реанимации произошел перебой с подачей кислорода. Погибло 11 человек, возбуждено уголовное дело. В пресс-службе Ростехнадзора подтвердили, руководство больницы уведомляли, о том, что оборудование не соответствует нормам. Персонал якобы не проходил обучение по работе с системой. Ещё в марте этого года на больницу составили протокол о «Нарушении требований промышленной безопасности». По версии врио министра здравоохранения Осетии Сослана Тебиева, причиной аварии стал системный сбой, а не человеческий фактор.

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