Крупные лесные пожары потушили в Вологодской области

В Вологодской области ликвидировали все крупные лесные пожары. Об этом заявил вице-губернатор региона Михаил Глазков.

Крупные пожары были зафиксированы в Вытегорском, Вожегодском, Тотемском, Верховажском, Чагодощенском и Никольском районах. На территории пяти муниципалитетов вводился режим ЧС до полной их ликвидации. Наиболее значительные возгорания произошли на территории Верховажского района на площади более 850 га, сообщили ИА FlashNord в региональном департаменте лесного комплекса.

Объединенная группа, задействованная в ликвидации природных пожаров, насчитывала 320 человек и 55 единиц техники. Специалистам удалось не допустить перехода огня на населенные пункты.