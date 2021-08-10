Дело о халатности возбудили после обрушения подпорной стены в Красноярске

В Красноярске в связи с обрушением подпорной стены, в результате которого были уничтожены пять автомобилей, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — цитирует сообщение ведомства ИА KrasnoyarskMedia.

Обрушение произошло днем 6 августа около дома № 50а по проспекту 60 лет Образования СССР. Подпорная стена придавила пять автомобилей, они были полностью уничтожены. Информации о пострадавших нет.

По данным ИА KrasnoyarskMedia, местные жители записали видеообращение к главе государства Владимиру Путину, где просят его помочь в организации восстановления подпорной стены. Люди обеспокоены тем, что вслед за ней может рухнуть и дом.

Между тем в администрации Советского района объяснили, что восстановление подпорной стены в первоначальном виде не планируется. Вместо обрушившегося участка будет пологий склон, а сохранившуюся часть стены укрепят бетонными блоками.