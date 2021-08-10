Прямой эфир
Общество
В Москве экстренно госпитализировали рэпера Птаху
Общество
Задержан главврач больницы во Владикавказе после смерти пациентов
Общество
Эксперт перечислил новые симптомы коронавируса
Армия
Новая подлодка «Казань» сможет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Общество
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
Общество
Москвичей предупредили об «атмосферном фейерверке» с грозами
Общество
В России обновили список ПО для предустановки на гаджеты
Интернет
TikTok впервые стал самым скачиваемым приложением среди соцсетей
Спорт
Месси согласовал детали контракта с ПСЖ

Шойгу назвал разложение общества страшной внутренней угрозой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Внутренняя угроза разложения общества в России является наиболее страшной. Об этом во вторник, 10 августа, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на молодежном форуме «Территория смыслов».

Дело в шифре: траты на информбезопасность в России увеличат в восемь раз
Львиную долю средств хотят направить на криптографию, оставив без должного внимания защиту персональных данных граждан

«Внешние угрозы — они понятны. Силовые угрозы я имею в виду, когда нам угрожают <...> Но есть более страшная часть, она в последнее время, точнее, десятилетия приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны — это внутренние угрозы. Всё это связано с тем, что постепенно разлагается общество», — заявил Шойгу.

В качестве примера глава военного ведомства привел Югославию, Ливию, Ирак, Сирию, Египет. По его словам, некоторые из этих стран выстояли перед данной угрозой, однако не все.

3 июля член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько заявил, что попытки западных стран «взорвать» Россию изнутри — это одна из основных угроз национальной безопасности страны.

По его словам, для этого применяются информационные атаки, дезинформация, а также попытки манипулировать массовым сознанием.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021