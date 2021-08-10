Шойгу назвал разложение общества страшной внутренней угрозой

Внутренняя угроза разложения общества в России является наиболее страшной. Об этом во вторник, 10 августа, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на молодежном форуме «Территория смыслов».

«Внешние угрозы — они понятны. Силовые угрозы я имею в виду, когда нам угрожают <...> Но есть более страшная часть, она в последнее время, точнее, десятилетия приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны — это внутренние угрозы. Всё это связано с тем, что постепенно разлагается общество», — заявил Шойгу.

В качестве примера глава военного ведомства привел Югославию, Ливию, Ирак, Сирию, Египет. По его словам, некоторые из этих стран выстояли перед данной угрозой, однако не все.

3 июля член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько заявил, что попытки западных стран «взорвать» Россию изнутри — это одна из основных угроз национальной безопасности страны.

По его словам, для этого применяются информационные атаки, дезинформация, а также попытки манипулировать массовым сознанием.