Европарламент обсуждает шпионаж США за союзниками. Депутат от Бельгии Филип Де Ман заявил, что одна из целей слежки — коммерческая выгода. Например, он считает, что информация поможет США продавать военное оборудование, передает телеканал «Известия». Политик попросил Еврокомиссию найти пособников американской разведки. Депутат поинтересовался у высшего органа исполнительной власти ЕС, как союз намерен ответить на враждебные действия номинальных союзников.

В мае СМИ рассказали о помощи Дании американским спецслужбам. Среди объектов шпионажа были федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

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