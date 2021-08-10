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Парк противопожарной техники полностью обновят в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае планируется полностью обновить парк противопожарной спецтехники. Об этом врио губернатора Михаил Дегтярев заявил после проверки технического состояния автомобилей.

«Текущий ремонт пожарных машин у нас осуществляется водительским персоналом. На качество работы такая ситуация определенно влияет. В связи с чем даю поручение заместителю председателя правительства Хабаровского края по вопросам ТЭКа и ЖКХ, а также министру финансов подготовить предложения по изменению этой ситуации», — заявил Дегтярев.

Глава региона также заявил о необходимости подготовить специальную программу по обновлению парка комитета гражданской защиты, пишет Transsibinfo.ru со ссылкой на prokhab.ru.

Часть средств на обновление выделят из 2 млрд рублей, полученных краем по решению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. До конца 2021 года в автопарк противопожарной службы должны поступить 11 новых автоцистерн и одна автолестница.

Ранее в регионе была проведена полная проверка технического состояния пожарной спецтехники. Специалисты осмотрели 230 автомобилей и сделали замечания по 105 из них. Сейчас эти машины находятся на ремонте, которым занимается специальная организация.

По данным Transsibinfo.ru, автопарк комитета гражданской защиты Хабаровского края не обновлялся в течение многих лет. В связи с этим часть техники уже не подлежит ремонту. Закупку новых автомобилей профинансирует правительство региона.

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