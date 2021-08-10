В АБР рассказали о возможности приватизации оператора платежной системы «Мир»

Вопрос приватизации Национальной системы платежных карт (НСПК ― оператора карт «Мир» и клиринговый центр системы быстрых платежей) проговаривался еще на этапе ее создания в 2014 году. Организация изначально создавалась в форме акционерного общества именно для того, чтобы в дальнейшем ее частично можно было продать рынку, рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков во вторник, 10 августа.

Ранее в этот же день газета «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка и источники в Минфине сообщило, что НСПК собираются приватизировать. Указывалось, что Минфину придется рассчитать риски такого решения и рассмотреть идею на межведомственном уровне. В Банке России, которому принадлежит платежная система, заявили, что изменений в акционерной структуре системы пока не планируют.

Как заявил «Известиям» Войлуков, с точки зрения бизнес-модели и конкурентных рыночных условий логично, чтобы НСПК владели и управляли участники финансового рынка.

«Не совсем корректно, когда ЦБ ― регулятор, который устанавливает условия для рынка ― владеет НСПК на 100%. Возникает конфликт интересов. Например, когда законодательно прописывается необходимость принимать к оплате карты «Мир», или когда все банки должны подключиться к системе быстрых платежей», ― отметил он.

Вице-президент добавил, что появление Национальной системы платежных карт было необходимо для стабильного и быстрого развития финансового рынка в России, распространения безналичных платежей, при этом отдельные решения могут привести к нарушению конкурентной среды. Именно поэтому изначально обсуждалось, что организация должна быть акционирована. В частности, в законе прописано, что доля Центробанка в НСПК может уменьшаться до 50% + 1 акция: то есть изначально заложена возможность поэтапного выхода регулятора из владения компанией, пояснил эксперт.

По данным Войлукова, ЦБ пока не инициировал переговоры с рынком насчет продажи НСПК. Этот пункт отсутствует и в стратегии развития национальной платежной системы на 2021–2023 годы, но при обсуждении проекта стратегии этот вопрос поднимался со стороны рынка и экспертного сообщества. Инициатором продажи организации в ближайшее время может выступить правительство, предположил эксперт: если основные функции и задачи организации уже были выполнены, значит, пришло время передать систему рынку.

«Если будет принято решение, то ничего не мешает началу акционирования НСПК уже в следующем году. Необходимо подготовить законодательную основу, изучить все условия, чтобы не допустить рыночных перекосов ― монопольного владения в одних руках крупной доли организации», ― сказал он.

По ожиданиям Войлукова, если в состав акционеров войдет множество рыночных участников, они смогут придать больше динамики развитию проекту, который и на сегодняшний день достаточно успешен.

В конце июля в НСПК сообщили, что «Мир» и Apple обеспечили техническую возможность приема платежей торговыми точками в интернете.

Ддоработки для приема карт «Мир» через Apple Pay в интернете реализовали «Сбер», МКБ, «Открытие», сервисы ЮKassa (входит в экосистему «Сбера»), CloudPayments (входит в группу «Тинькофф»). На сайте «М.Видео-Эльдорадо» и в онлайн-маркетплейсе Joom также доступна оплата картой «Мир» через Apple Pay. Функционал готовят к запуску ВТБ, ПСБ, Делобанк, МТС Банк и Qiwi, Ozon и Wildberries.