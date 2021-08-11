В годовщину президентских выборов в Белоруссии США и Великобритания ввели против страны новые санкции. Шаг, безусловно, символичный, но оценить его влияние на экономику республики, а особенно на политическую и социальную плоскости, пока невозможно. С одной стороны, у нас есть российский опыт последних семи лет, но с другой — необязательно, что США, Великобритания и другие страны (которые обязательно появятся и примкнут к санкциям) будут использовать ту же логику санкционного давления.

Если вкратце описывать новые ограничения, можно сказать, что они затрагивают преимущественно сырьевые предприятия Белоруссии и компании, обслуживающие их. В первую очередь речь идет о калийной промышленности и нефтепродуктах.

Сразу следует сказать, что за последний год ряд западных стран и объединений неоднократно вводили санкции против руководства республики и хозяйствующих субъектов, однако это не помешало государству продолжать демонстрировать рост экономики и сохранить определенную социальную стабильность. А это, в свою очередь, для современной Белоруссии — два ключевых фактора устойчивости политической системы и вертикали власти.

Сейчас многие забывают, что страна существует под санкционным давлением стран Запада последние 26 лет. То есть государственная машина адаптировалась к таким условиям и продолжает функционировать в нормальном режиме. В этом контексте, конечно, следует сказать о российском факторе.

Россия и Белоруссия как составные части Союзного государства продолжают двигаться в сторону более глубокой интеграции, и нынешняя позиция многих стран Запада придает дополнительную динамику этому процессу. В случае если новые санкции будут вводиться по «российской модели», то единственным партнером республики, который сможет смягчить этот удар, остается Россия. И ни у кого нет сомнения, что Москва выполнит свой союзнический долг.

В этом контексте следует обратить внимание на определенный раскол в западном лагере касательно белорусского вопроса и санкционного давления. Если мы вспомним осень 2020 года и лавину угроз и заявлений европейских политиков относительно Александра Лукашенко и страны в целом, то увидим на выходе пшик. Санкции, введенные Евросоюзом, стали утешением амбиций лидеров этого образования, решающим образом не повлиявшим на стабильность политической системы Белоруссии. Логика руководителей ЕС была простая: чем сильнее санкции будут влиять на экономику РБ, тем интенсивнее будут происходить процессы интеграции с Россией. В нынешней же ситуации США и экс-член ЕС, Великобритания, решили пойти иным путем: санкции против Белоруссии должны привести к дополнительным издержкам для России как страны-партнера, которая компенсирует ущерб экономики союзника. Но у России достаточно ресурсов для такой поддержки, эта логика не сработает в нынешней ситуации.

Исходя из вышесказанного, напрашивается несколько выводов:

1. Санкции вводятся не против Александра Лукашенко и его окружения, а против народа Белоруссии и государства в целом. То, что указывается в пояснительных записках к рестрикциям, просто информационное прикрытие, на которое не стоит особо обращать внимание. Чтобы было понятнее, уместно смоделировать следующую ситуацию: в результате новых санкций сырьевой государственный комплекс Белоруссии недопоставит товаров в США и Великобританию условно на $100 млн в год. И, как следствие, республика недополучит эти самые $100 млн. Не президент страны, не его ближайшее окружение, а государство, народ. То есть $100 млн могли бы пойти на модернизацию предприятий, обновление медицинского оборудования и др., но теперь — нет. А значит, это продолжение политики по сдерживанию развития Белоруссии. То же самое с небольшой погрешностью на особенности государственной системы РБ делается и относительно России.

2. Процессы углубленной интеграции между Россией и Белоруссией будут интенсифицированы вследствие новой волны санкций, которые, вероятнее всего, повлекут за собой более тесные финансово-экономические взаимоотношения. Несмотря на то что для сырьевых предприятий республики ключевыми внешнеэкономическими партнерами остаются Китай и Индия, Россия — безусловно доминирующий игрок в финансовой сфере и поставках углеводородов для Белоруссии.

3. На нынешнем этапе наблюдается стабилизация социально-политической ситуации в Белоруссии. На фоне конституционной реформы и перераспределения полномочий и функций органов власти новая конфигурация политической системы республики будет гораздо устойчивей как к внешним, так и внутренним вызовам.

Новые санкции США и Великобритании против Минска — это, по сути, признание своего поражения в попытке насильственной смены вектора развития еще одного постсоветского государства. На фоне успешных операций западных противников по отрыву от России Украины, Армении, Грузии, Молдовы, Белоруссия остается нашей западной неприступной крепостью.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

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