Звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в домогательствах

Звезду фильма в «Бой идут одни старики» Владимира Талашко обвинили в домогательствах к студенткам Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, где актер работает преподавателем. Как сообщили 10 августа в министерстве культуры и информационной политики Украины, было инициировано служебное расследование.

«Министерство культуры и информационной политики глубоко встревожено из-за обвинений одного из преподавателей в недопустимом поведении по отношению к бывшим студенткам. Мы немедленно инициируем служебное расследование. Призываем руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов», — говорится в сообщении ведомства, которое было опубликовано в Facebook.

Сам 75-летний актер обвинения в домогательствах отрицает. В вузе также заявили, что официальных обращений в связи с поведением Талашко к ним не поступало. Информацию о домогательствах в учебном заведении узнали из социальных сетей.

В 1973 году Талашко сыграл одного из главных героев фильма «В бой идут одни старики» — старшего лейтенанта Скворцова. В одном из самых известных эпизодов картины он исполняет песню «Ночь какая лунная», добавляет «Газета.ру».

Ранее, 20 июля, актриса Дарья Митичашвили обвинила в домогательствах актера Александра Головина, известного по роли в сериале «Кадетство». Женщина написала заявление в полицию.