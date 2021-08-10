Инвесторы назвали самые перспективные технологии будущего

Среди современных технологических направлений более привлекательны для инвесторов в 2021 году искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение, квантовые технологии, кибербезопасность, генетика и биоинформатика, нейробиология, энергетика, mobility, космические технологии, фуд- и агротех. Об этом сообщает медиаплатформа Business Leader со ссылкой на исследование венчурного фонда Phystech Ventures во вторник, 10 июля.

Исследование охватило 10 секторов, которые инвесторы определили как наиболее многообещающие.

Инвесторы отметили четырехкратный рост инвестиций в deeptech — новые технологические решения, которые создаются на стыке разных научных областей, требуют финансовых и временных затрат на исследования и разработку — в период с 2016 по 2020 год. За последний год в отрасль инвестировали свыше $60 млрд, отмечает «Газета.ру». В настоящее время лидером в Европе по инвестициям в deeptech является Великобритания.

Отмечается, что в мире произошло первое редактирование генома человека, в результате чего капитализация биотехнологических компаний Intellia и CRISPR Therapeutics превысила $10 млрд. PsiQuantum, IonQ и ArQit стали «первыми квантовыми единорогами». Starlink, OneWeb и Amazon планируют в 20 раз увеличить количество спутников Земли.

Phystech Ventures предлагает в том числе обратить внимание на стартапы, связанные с нейроморфными чипами, которые обеспечивают в 20 раз большую вычислительную мощность, чем современные топовые графические процессоры. Что касается кибербезопасности, эксперты рекомендуют сосредоточиться на проектах, связанных с постквантовой криптографией и конфиденциальностью данных.

Phystech Ventures — российская венчурная компания, инвестирует в b2b-проекты в сфере интернета вещей, роботехники, кибербезопасности и других.

В октябре 2020 года Нобелевскую премию по химии присудили за создание редактора генома CRISPR/Cas9, который называют генетическими ножницами. С помощью метода, который разработали американка Дженнифер Дудна и француженкка Эммануэль Шарпантье, можно вносить точечные изменения в любой геном, что, по сути, означает конец биологической эволюции.

Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета (Германия) Константин Крутовский, заявил «Известиям», что это открытие такого же масштаба, как в свое время разработка метода ПЦР, без которого уже нельзя представить современную биологию.