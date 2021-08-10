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Инвесторы назвали самые перспективные технологии будущего

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Среди современных технологических направлений более привлекательны для инвесторов в 2021 году искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение, квантовые технологии, кибербезопасность, генетика и биоинформатика, нейробиология, энергетика, mobility, космические технологии, фуд- и агротех. Об этом сообщает медиаплатформа Business Leader со ссылкой на исследование венчурного фонда Phystech Ventures во вторник, 10 июля.

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Исследование охватило 10 секторов, которые инвесторы определили как наиболее многообещающие.

Инвесторы отметили четырехкратный рост инвестиций в deeptech — новые технологические решения, которые создаются на стыке разных научных областей, требуют финансовых и временных затрат на исследования и разработку — в период с 2016 по 2020 год. За последний год в отрасль инвестировали свыше $60 млрд, отмечает «Газета.ру». В настоящее время лидером в Европе по инвестициям в deeptech является Великобритания.

Отмечается, что в мире произошло первое редактирование генома человека, в результате чего капитализация биотехнологических компаний Intellia и CRISPR Therapeutics превысила $10 млрд. PsiQuantum, IonQ и ArQit стали «первыми квантовыми единорогами». Starlink, OneWeb и Amazon планируют в 20 раз увеличить количество спутников Земли.

Phystech Ventures предлагает в том числе обратить внимание на стартапы, связанные с нейроморфными чипами, которые обеспечивают в 20 раз большую вычислительную мощность, чем современные топовые графические процессоры. Что касается кибербезопасности, эксперты рекомендуют сосредоточиться на проектах, связанных с постквантовой криптографией и конфиденциальностью данных.

Phystech Ventures — российская венчурная компания, инвестирует в b2b-проекты в сфере интернета вещей, роботехники, кибербезопасности и других.

В октябре 2020 года Нобелевскую премию по химии присудили за создание редактора генома CRISPR/Cas9, который называют генетическими ножницами. С помощью метода, который разработали американка Дженнифер Дудна и француженкка Эммануэль Шарпантье, можно вносить точечные изменения в любой геном, что, по сути, означает конец биологической эволюции.

Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета (Германия) Константин Крутовский, заявил «Известиям», что это открытие такого же масштаба, как в свое время разработка метода ПЦР, без которого уже нельзя представить современную биологию.

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