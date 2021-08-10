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ВС РФ в первом полугодии получили более 200 единиц вооружения и техники

Шойгу заявил о завершении строительства объектов для РВСН

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Строительство инфраструктуры подразделений Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Козельске и Тейково завершили. Об этом заявил во вторник, 10 августа, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на едином дне приемки военной продукции.

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Он уточнил, что военные строители основные силы направили на создание объектов спецназначения «для размещения новых образцов вооружения и военной техники, прежде всего в интересах обустройства трехкомпонентной группировки сил и средств ядерного сдерживания».

Кроме этого, Шойгу отметил, что с начала года были начаты полномасштабные работы по развитию аэродромной сети, совершенствованию системы базирования ВМФ и обустройству инфраструктуры Арктической зоны.

По словам главы Минобороны, 3 тыс. зданий и сооружений будет введено в эксплуатацию в этом году в интересах Вооруженных сил РФ. Запланированные мероприятия по строительству объектов, указал Шойгу, выполняются в полном объеме.

«В первом полугодии построено более 1,6 тыс. объектов различного назначения», — уточнил министр.

Также он рассказал, что ВС РФ за первое полугодие получили более 200 единиц вооружения и военной техники.

Ранее, 13 июля, стало известно, что в Алтайском крае в ходе круглосуточных масштабных учений РВСН подвижные грунтовые ракетные комплексы (ПГРК) «Ярс» совершили интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования. После 100-километрового марша ракетчики вывели комплексы на полевые позиции и приступили к отработке вопросов по охране и обороне автономных пусковых установок.

В конце марта учение с выводом автономных пусковых установок ПГРК «Ярс» на маршруты боевого патрулирования прошли в Ракетных войсках стратегического назначения в Йошкар-Олинском (Республика Марий Эл) и Тейковском (Ивановская область) ракетных соединениях.

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