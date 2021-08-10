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Более 20 км трассы Казань — Оренбург отремонтировали в Татарстане

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В Татарстане дорожники обновили 22 км федеральной автодороги Р-239 Казань — Оренбург. Работы провели на участке с 94-го по 116-й км в Алексеевском и Чистопольском районах.

«Устройство защитных слоев и слоев износа применяют для решения проблемы преждевременного истирания дорожного полотна, а также для обеспечения ровности и сцепления», — рассказали в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

В частности, рабочие уложили защитный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 4 см, досыпали обочины и нанесли горизонтальную дорожную разметку. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» .

В июне научно-технический совет госкомпании «Автодор» одобрил предложения о строительстве 16 дополнительных развязок на скоростной трассе М-12 Москва — Казань. Шесть сооружений расположатся на территории Татарстана. Специалисты уже определили места создания развязок на пересечении с 13 крупными трассами. В Татарстане М-12 соединят с дорогами Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск, 16К-0674 Казань — Ульяновск — Камское Устье, 16К-1063 Столбище — Атабаево, Р-239 Казань — Оренбург и 16К-1091 Сорочьи горы — Шали. Предполагается, что трасса Москва — Казань протяженностью более 820 км будет открыта в 2024 году.

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