Перечислены правила въезда в недавно открывшиеся страны

Правила въезда в открывшиеся страны различаются для россиян. Так, для посещения Египта нужен сертификат о вакцинации. Вместо справки также можно предъявить результат ПЦР-теста. Исследование можно пройти платно в аэропорту по прилете, передает телеканал «Известия». До результата туристам придется соблюдать самоизоляцию в отеле.

Прилетающим в Доминикану в аэропорту выдадут QR-код. Туристам нужно заполнить анкету о состоянии здоровья.

Для поездки в Молдавию нужен ПЦР-тест сроком до 72 часов. COVID-сертификат принимают на трех языках, включая русский. При отсутствии документов придется соблюдать 14-дневный карантин.

Туристам в Бахрейне придется сдать ПЦР-тест и пройти 10-дневный карантин. Во время изоляции необходим повторный ПЦР-тест.

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