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Соцказначейство сэкономит российским властям 142 млрд рублей

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Социальное казначейство сэкономит бюджету России 142 млрд рублей. В частности изменится система управления мерами поддержки населения. Сообщается, что результата поможет достичь цифровизация документов. Гражданам для получения денег достаточно будет только заявления, от которого также в будущем планируют отказаться. В ближайшем будущем выплаты будут начислять автоматически на основе баз данных, к примеру, собранных на госуслугах. Предполагается, что выплаты для населения на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном, — сведут к единому стандарту.

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