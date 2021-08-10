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Посольство РФ в Вашингтоне заявило о незаконном нахождении США в Сирии

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Посольство РФ заявило о незаконном нахождении войск США в Сирии. Ранее глава антитеррористической коалиции Уэйн Маротто сказал противоположное. По его словам, войска США обладают «четким мандатом» на присутствие, при этом он сослался на резолюцию ООН. Российские дипломаты назвали такую трактовку нелепой, передает телеканал «Известия». В посольстве посоветовали внимательнее ознакомиться с резолюцией СБ ООН.

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