В США проведут ревизию документов на секретность по теракту 11 сентября

Власти США могут рассекретить документы по 11 сентября. Как сообщили в министерстве юстиции, ревизию материалов проведут к 20-й годовщине терактов. Байден одобрил решение министерства юстиции, передает телеканал «Известия». Ранее документы требовали рассекретить семьи погибших. Родственники жертв грозились выступить против Байдена, если он этого не сделает.

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