Один человек погиб и 19 пострадали в аварии с автобусом в Германии

Один человек погиб в аварии с автобусом в Германии. Еще 19 пострадали, среди них четверо детей, они получили серьезные травмы, передает телеканал «Известия». Большегруз въехал в автобус в городе Лангенхаген. Предварительно, причиной ДТП стала поломка светофора. На момент столкновения автобус был полностью заполнен.

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