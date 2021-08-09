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Более 150 деревьев вырубят в Нижнем Новгороде из-за пожароопасности

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Деревья вырубят между лесным массивом и частными домами на улице Александра Невского в Сормовском районе Нижнего Новгорода. По данным пресс-службы мэрии, деревья растут очень близко друг к друг, что не соответствует противопожарным требованиям, в которых прописано, что расстояние от границ застройки до лесных массивов должно быть более 15 м.

Всего планируется ликвидировать 156 деревьев. Работы по сносу начнутся уже на этой неделе. Компенсационная стоимость за вырубку составляет более 3,5 млн рублей, средства уже направили в городской бюджет, передает ИА «НьюсНН».

Ранее в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде высадку более 600 деревьев перенесли на осень. Причиной стала жаркая погода. На территории уже высажено более 1 тыс. деревьев. Благоустройство находится на завершающей стадии. Над созданием парка ежедневно трудится порядка 500 человек. В частности, полностью построены детский веревочный городок и скейт-парк. На благоустройство парка потратили почти 4 млрд рублей.

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