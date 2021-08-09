Леса восстановят вдоль строящейся скоростной трассы из Москвы в Казань

Государственная компания «Автодор» начала поиск подрядчика для разработки проекта по восстановлению лесов вдоль строящейся скоростной трассы Москва – Нижний Новгород – Казань. Общее финансирование составит 53,1 млн рублей.

Тендер опубликован на сайте госзакупок. Согласно документации, восстановить леса предстоит во Владимирской и Нижегородской областях, а также в Татарстане. На эти цели направят 28,8 млн, 18,3 млн и 6,04 млн рублей соответственно. Об этом сообщает InKazan.ru.

Подрядчику необходимо предоставить услуги в области лесозаготовок и лесоводства. Принять участие в конкурсе могут представители малого и среднего бизнеса.

В Татарстане во время строительства трассы из лесного фонда в земли промышленности переведут 280 га.