Сбой произошел в работе Telegram

Массовый сбой произошел в понедельник, 9 августа, в Telegram. Это следует из данных сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Днем на сбой пожаловались 43 пользователя мессенджера из Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. Пока представители компании никак не прокомментировали сообщения о сбое в работе Telegram, сообщает телеканал «360».

Также о проблемах сообщают жители Украины, Белоруссии и других стран, пишет «Москва 24».

Последний раз сбой в работе мессенджера произошел 24 июня. Тогда 88% пользователей пожаловались, что не могли запустить приложение. У 12% не отправлялись сообщения.

Ранее, 22 июня, пользователи Google из разных стран мира пожаловались на сбои в работе поисковой системы. Больше всего жалоб поступало из США, России, Испании, Италии, Германии и Великобритании. Интернет-пользователи отмечают, что не могут войти в аккаунт и полноценно пользоваться поиском.

До этого, 16 июня, пользователи Twitter из ряда стран сообщили о сбое в работе сервиса. О неполадках в работе Twitter в основном сообщали пользователи из США и Великобритании.