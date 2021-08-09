Не все россияне могут дистанционно проголосовать за рубежом

Проголосовать онлайн на выборах за рубежом смогут не все россияне, сообщает телеканал «Известия». Так как для этого необходимо соблюсти определенные условия — для дистанционного голосования нужно иметь аккаунт на госуслугах. Также у избирателя должна быть регистрация в одном из семи регионов, в котором проводится онлайн-голосование. Многие соотечественники живут за границей более 10 лет. Некоторые не имеют постоянного места жительства в России. Для этих граждан предусмотрена уведомительная система. Сограждане могут проголосовать, придя в ближайшее консульство.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.